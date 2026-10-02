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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Эмирхан Топджу
Статистика
€ 7 млн
Эмирхан Топджу - статистика
Бешикташ
11 октября 2000 (25)
#53 | Защитник
188 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
46' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
1 : 2
05.09.2026
Бешикташ
1' - 77'
45'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Турция. Кубок 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига наций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
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