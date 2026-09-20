Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Болгария. Первая лига
Команды
ЦСКА София
Пастор
Статистика
€ 1,20 млн
Пастор - статистика
ЦСКА София
20 февраля 2000 (26)
#2 | Защитник
176 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
83' - 90'
18'
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
72' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА София
4 : 1
12.09.2026
Арда
1' - 82'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
Был в запасе
76'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
6
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 46'
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
1' - 56'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
1' - 90'
90'
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
1' - 90'
53'
Главные новости
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+