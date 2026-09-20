Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Зе Велисон - статистика

Ремо
11 марта 1995 (31)
#28 | Полузащитник
177 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
22
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
1' - 79'
47'
78'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ремо
4 : 1
22.03.2026
Баия
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
57' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
69' - 90'
70'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ремо
2 : 2
05.02.2026
Мирассол
63' - 90'
Главные новости
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+