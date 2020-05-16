Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Пол Менса - статистика

Блау-Вайс
13 октября 1999 (26)
#10 | Полузащитник
178 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
15
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Блау-Вайс
5 : 0
11.04.2026
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
08.03.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
2 : 3
01.03.2026
Тироль
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Штурм
1 : 0
22.02.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
78' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
14.12.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
0 : 2
06.12.2025
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
2 : 3
22.11.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
0 : 1
01.11.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
2 : 0
25.10.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
63' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 1
04.10.2025
Блау-Вайс
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
2 : 0
21.09.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
2 : 2
30.08.2025
Блау-Вайс
1' - 82'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 2
23.08.2025
Рид
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
61' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Блау-Вайс
0 : 1
09.08.2025
Хартберг
81' - 90'
Главные новости
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+