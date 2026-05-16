Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Лайам Гордон - статистика

Гиллинхэм
26 января 1996 (30), Перт
#4 | Защитник
183 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
16
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Хиберниан
0 : 1
16.05.2026
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
81' - 90'
85'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Фалкирк
1 : 0
02.05.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
0 : 0
21.03.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
14.03.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
2 : 1
07.03.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
2 : 0
15.02.2026
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
1 : 1
11.02.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
1 : 1
10.01.2026
Мазервелл
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Мазервелл
2 : 0
03.01.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 0
30.12.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Рейнджерс
1 : 0
27.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
18' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 0
25.11.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
63' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
1 : 1
09.11.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
2 : 0
29.10.2025
Данди Юнайтед
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
25.10.2025
Мазервелл
1' - 60'
47'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
3 : 2
05.10.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
2 : 0
27.09.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди
1 : 1
13.09.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+