Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гарри Пэтон - статистика

Завершил карьеру
23 мая 1998 (28)
#12 | Полузащитник
175 см
Канада
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
20
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 0
14.05.2025
Килмарнок
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хартс
3 : 0
10.05.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди
1 : 2
03.05.2025
Мазервелл
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
3 : 2
26.04.2025
Сент-Джонстон
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Мазервелл
0 : 0
12.04.2025
Хартс
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Килмарнок
2 : 0
05.04.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Абердин
4 : 1
29.03.2025
Мазервелл
1' - 78'
5'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Мазервелл
2 : 2
15.03.2025
Сент-Миррен
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Рейнджерс
1 : 2
01.03.2025
Мазервелл
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Мазервелл
2 : 1
26.02.2025
Данди
71' - 90'
84'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
22.02.2025
Мазервелл
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Мазервелл
1 : 3
02.02.2025
Селтик
38' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
25.01.2025
Мазервелл
1' - 78'
70'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Хартс
1 : 0
02.01.2025
Мазервелл
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 2
29.12.2024
Рейнджерс
1' - 76'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Селтик
4 : 0
26.12.2024
Мазервелл
1' - 72'
71'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 1
20.12.2024
Килмарнок
1' - 69'
56'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
4 : 3
14.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 59'
33'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Сент-Миррен
0 : 1
07.12.2024
Мазервелл
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди
4 : 1
04.12.2024
Мазервелл
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 3
30.11.2024
Хиберниан
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
2 : 1
09.11.2024
Сент-Джонстон
82' - 90'
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+