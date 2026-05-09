Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Дукла
Михал Чернак
Статистика
€ 250 тыс
Михал Чернак - статистика
Дукла
1 сентября 2003 (23)
#95 | Нападающий
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
17
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
1' - 11'
10'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
1' - 46'
45'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
1' - 61'
59'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Градец-Кралове
3 : 0
08.02.2026
Дукла
1' - 66'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
1' - 84'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
62' - 90'
79'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Дукла
2 : 2
22.11.2025
Сигма
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
1' - 84'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
1' - 87'
14'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
1' - 72'
68'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
1
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+