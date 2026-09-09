Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Даниэль Горак
Статистика
€ 800 тыс
Даниэль Горак - статистика
Градец-Кралове
10 мая 2000 (26)
#26 | Защитник
184 см
Чехия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 54'
54'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 90'
10'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
1' - 90'
53'
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
21:29
1
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
19:46
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+