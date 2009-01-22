Франсиско Борха Неру - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Франсиско Борха
|Отчество
|Энрике
|Фамилия
|Неру
|Команда
|Понтеведра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1974 (49 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Франсиско Борха
|Отчество
|Энрике
|Фамилия
|Неру
|Команда
|Понтеведра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1974 (49 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2009
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|27'