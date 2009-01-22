Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франсиско Борха Неру - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Франсиско Борха
    Отчество Энрике
    Фамилия Неру
    Команда Понтеведра
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1974 (49 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2009 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Спортинг (Хихон)
    27'
    • Читайте нас: 
    11