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    Серхио Санчес - статистика

    Вратарь
    Имя Серхио
    Фамилия Санчес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 190
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2009 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Спортинг (Хихон)
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