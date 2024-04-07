Pedro Benito - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Pedro Benito
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Pedro Benito
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|Был в запасе
|ФК Андорра
|0:1
|Альбасете
|Испания. Сегунда, 38 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Альбасете
|2:1
|Эйбар
|Испания. Сегунда, 37 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Эльденсе
|0:1
|Альбасете
|Испания. Сегунда, 36 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Альбасете
|1:0
|Тенерифе
|Испания. Сегунда, 35 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:1
|Альбасете
|Испания. Сегунда, 34 тур