Жандерсон - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Жандерсон
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Жандерсон
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Витория
|1:3
|Сан-Паулу
|Бразилия. Серия А, 5 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|3:1
|Витория
|Бразилия. Серия А, 4 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро
|3:2
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 1 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|ЛДУ
|1:0
|Ботафого
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|1:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:1
|Витория (Сальвадор)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)