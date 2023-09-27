Амуррихо ван Аксель Донген - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Амуррихо
|Фамилия
|ван Аксель Донген
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмере
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Амуррихо
|Фамилия
|ван Аксель Донген
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алмере
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2004 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|08.10.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)