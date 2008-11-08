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    Александр Лаас - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Лаас
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1984 (38 лет)
    Рост 175
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2009 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 6:0 Арминия (Билефельд)
    21.03.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    08.03.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    27.02.2009 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Арминия (Билефельд)
    15.02.2009 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 2:0 Арминия (Билефельд)
    13.12.2008 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Арминия (Билефельд)
    06.12.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    22.11.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:1 Байер (Леверкузен)
    15.11.2008 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 0:0 Арминия (Билефельд)
    08.11.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.10.2008 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 4:1 Арминия (Билефельд)
    03.10.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:2 Карлсруэ (Карлсруэ)
    28.09.2008 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Арминия (Билефельд)
    20.09.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:0 Кельн (Кельн)
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