|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|21.03.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|27.02.2009
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|13.12.2008
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:1
|Байер (Леверкузен)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.10.2008
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Арминия (Билефельд)
|03.10.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:2
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|28.09.2008
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|20.09.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:0
|Кельн (Кельн)