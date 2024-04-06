Зак Нельсон - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Нельсон
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2005 (19 лет)
|Имя
|Зак
|Фамилия
|Нельсон
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|5:1
|Лутон Таун
|Англия. Премьер-лига, 33 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Лутон Таун
|2:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 32 тур