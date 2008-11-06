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    Тео Лусиус - статистика

    Полузащитник
    Имя Тео
    Фамилия Лусиус
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2008 46' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 3:0 Фейеноорд (Роттердам)
    06.11.2008 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:3 ЦСКА (Москва)
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