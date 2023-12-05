Isra Sala - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Isra Sala
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Isra Sala
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Мирандес
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Сегунда, 38 тур
|28.04.2024
|80' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Уэска
|Испания. Сегунда, 37 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Аморебьета
|0:3
|Вальядолид
|Испания. Сегунда, 36 тур
|13.04.2024
|1' - 85'
|Вальядолид
|1:0
|Эльденсе
|Испания. Сегунда, 35 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Картахена
|0:2
|Вальядолид
|Испания. Сегунда, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2023
|73' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|82'