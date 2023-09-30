Кристиан Фридек - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Фридек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леверкузен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Фридек
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леверкузен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|14
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2023
|59' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|2:0
|Слован (Либерец)
|13.12.2023
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|0:0
|Слован (Либерец)
|70'
|09.12.2023
|1' -66'
|Слован (Либерец)
|5:3
|Фастав (Злин)
|27'
|25.11.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.11.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:1
|Слован (Либерец)
|30'
|05.11.2023
|1' -76'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|28.10.2023
|1' -70'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Слован (Либерец)
|59'
|21.10.2023
|1' -72'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2023
|1' -61'
|Слован (Либерец)
|2:3
|Славия (Прага)
|30.09.2023
|74' -90'
|Карвина (Карвина)
|5:2
|Слован (Либерец)
|17.09.2023
|59' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Слован (Либерец)
|19.08.2023
|1' -52'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Пардубице (Пардубице)
|13'
|06.08.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|30.07.2023
|1' -69'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Слован (Либерец)
|8'