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    Самсон Айеде - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Самсон
    Фамилия Айеде
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 января 1998 (26 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.05.2024 63' - 90' Шахтер 3:0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 27 тур
    01.05.2024 Был в запасе Черноморец 1:4 Шахтер Украина. Премьер-лига, 12 тур
    27.04.2024 84' - 90' Минай 2:0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 26 тур
    20.04.2024 80' - 90' Черноморец 1:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 25 тур
    14.04.2024 Был в запасе Заря 1:0 Черноморец Украина. Премьер-лига, 24 тур
    07.04.2024 54' - 90' Черноморец 2:2 Александрия Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 22 2 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 63' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Черноморец (Одесса)
    01.05.2024 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.04.2024 84' -90' Минай (Минай) 2:0 Черноморец (Одесса)
    20.04.2024 80' -90' Черноморец (Одесса) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    14.04.2024 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 Черноморец (Одесса)
    07.04.2024 54' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Александрия (Александрия)
    30.03.2024 1' -46' Полесье (Житомир) 1:4 Черноморец (Одесса)
    17.03.2024 77' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ровно)
    09.03.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Ворскла (Полтава)
    45'
    02.03.2024 1' -90' Динамо (Киев) 1:0 Черноморец (Одесса)
    26.02.2024 1' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    10.12.2023 1' -46' Черноморец (Одесса) 1:0 Колос (Ковалевка)
    03.12.2023 1' -72' Черноморец (Одесса) 1:3 ЛНЗ (Черкасы)
    27.11.2023 1' -86' Днепр-1 (Днепр) 5:2 Черноморец (Одесса)
    12.11.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:2 Рух (Львов)
    05.11.2023 1' -40' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Черноморец (Одесса)
    9' 40'
    21.10.2023 1' -88' Черноморец (Одесса) 3:0 Минай (Минай)
    19'
    08.10.2023 46' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Черноморец (Одесса)
    30.09.2023 1' -69' Черноморец (Одесса) 0:0 Заря (Луганск)
    22.09.2023 1' -90' Александрия (Александрия) 1:5 Черноморец (Одесса)
    16.09.2023 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:0 Полесье (Житомир)
    01.09.2023 85' -90' Верес (Ровно) 3:1 Черноморец (Одесса)
    27.08.2023 1' -75' Ворскла (Полтава) 2:1 Черноморец (Одесса)
    20.08.2023 69' -90' Черноморец (Одесса) 3:2 Динамо (Киев)
    90' 82'
    Россия
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