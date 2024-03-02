Самсон Айеде - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Айеде
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Айеде
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1998 (26 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|63' - 90'
|Шахтер
|3:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|01.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец
|1:4
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 12 тур
|27.04.2024
|84' - 90'
|Минай
|2:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|20.04.2024
|80' - 90'
|Черноморец
|1:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Заря
|1:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|07.04.2024
|54' - 90'
|Черноморец
|2:2
|Александрия
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|22
|2
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|63' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|01.05.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.04.2024
|84' -90'
|Минай (Минай)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|20.04.2024
|80' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|07.04.2024
|54' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|30.03.2024
|1' -46'
|Полесье (Житомир)
|1:4
|Черноморец (Одесса)
|17.03.2024
|77' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ровно)
|09.03.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|45'
|02.03.2024
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|26.02.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.12.2023
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|03.12.2023
|1' -72'
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|ЛНЗ (Черкасы)
|27.11.2023
|1' -86'
|Днепр-1 (Днепр)
|5:2
|Черноморец (Одесса)
|12.11.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Рух (Львов)
|05.11.2023
|1' -40'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|9' 40'
|21.10.2023
|1' -88'
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Минай (Минай)
|19'
|08.10.2023
|46' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|30.09.2023
|1' -69'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Заря (Луганск)
|22.09.2023
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:5
|Черноморец (Одесса)
|16.09.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|01.09.2023
|85' -90'
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|27.08.2023
|1' -75'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|20.08.2023
|69' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:2
|Динамо (Киев)
|90' 82'