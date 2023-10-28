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    Евгений Морозко - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Георгиевич
    Фамилия Морозко
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 1993 (31 год)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.04.2024 1' - 90' Рух 3:1 Верес Украина. Премьер-лига, 26 тур
    21.04.2024 70' - 90' Верес 1:1 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 25 тур
    15.04.2024 1' - 65' ЛНЗ 1:0 Верес Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 70' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 7 0 0 1 0
    Полесье 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2024 1' -90' Рух (Львов) 3:1 Верес (Ровно)
    21.04.2024 70' -90' Верес (Ровно) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    15.04.2024 1' -65' ЛНЗ (Черкасы) 1:0 Верес (Ровно)
    06.04.2024 70' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    17.03.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ровно)
    07.03.2024 1' -90' Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    90'
    02.03.2024 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 Верес (Ровно)
    11.11.2023 1' -24' Полесье (Житомир) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    06.11.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.10.2023 46' -90' Заря (Луганск) 0:1 Полесье (Житомир)
    06.10.2023 1' -57' Полесье (Житомир) 3:2 Динамо (Киев)
    49' 57'
    01.10.2023 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Полесье (Житомир)
    23.09.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 2:1 Минай (Минай)
    16.09.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Полесье (Житомир)
    02.09.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    28.07.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 0:2 Полесье (Житомир)
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