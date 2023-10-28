Евгений Морозко - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Морозко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Морозко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Рух
|3:1
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|70' - 90'
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|15.04.2024
|1' - 65'
|ЛНЗ
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|70' - 90'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|7
|0
|0
|1
|0
|Полесье
|5
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|21.04.2024
|70' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|15.04.2024
|1' -65'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|06.04.2024
|70' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|17.03.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ровно)
|07.03.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|90'
|02.03.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Верес (Ровно)
|11.11.2023
|1' -24'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2023
|46' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|06.10.2023
|1' -57'
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|49' 57'
|01.10.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|23.09.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Минай (Минай)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|28.07.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Полесье (Житомир)