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    Ростислав Тарануха - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Ростислав
    Отчество Ярославович
    Фамилия Тарануха
    Команда Оболонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1997 (27 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 1' - 64' Оболонь 1:0 ЛНЗ Украина. Премьер-лига, 27 тур
    28.04.2024 1' - 90' Заря 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 26 тур
    22.04.2024 1' - 77' Металлист 1925 1:1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 25 тур
    9'
    17.04.2024 1' - 87' Александрия 2:2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 15 тур
    79'
    13.04.2024 Был в запасе Оболонь 1:1 Минай Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 70' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оболонь 23 3 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 1' -64' Оболонь (Киев) 1:0 ЛНЗ (Черкасы)
    28.04.2024 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Оболонь (Киев)
    22.04.2024 1' -77' Металлист 1925 (Харьков) 1:1 Оболонь (Киев)
    9'
    17.04.2024 1' -87' Александрия (Александрия) 2:2 Оболонь (Киев)
    79'
    13.04.2024 Был в запасе Оболонь (Киев) 1:1 Минай (Минай)
    06.04.2024 70' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 63' -90' Оболонь (Киев) 0:3 Шахтер (Донецк)
    16.03.2024 62' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Полесье (Житомир)
    09.03.2024 72' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Оболонь (Киев)
    03.03.2024 81' -90' Оболонь (Киев) 0:1 Днепр-1 (Днепр)
    26.02.2024 78' -90' Оболонь (Киев) 1:1 Черноморец (Одесса)
    11.12.2023 1' -70' Динамо (Киев) 2:0 Оболонь (Киев)
    02.12.2023 66' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Оболонь (Киев)
    11.11.2023 67' -90' Оболонь (Киев) 0:1 Ворскла (Полтава)
    29.10.2023 46' -90' ЛНЗ (Черкасы) 3:0 Оболонь (Киев)
    71'
    20.10.2023 1' -80' Оболонь (Киев) 2:4 Заря (Луганск)
    08.10.2023 46' -90' Оболонь (Киев) 1:0 Металлист 1925 (Харьков)
    01.10.2023 56' -90' Минай (Минай) 0:1 Оболонь (Киев)
    78' 90'
    22.09.2023 1' -90' Оболонь (Киев) 0:0 Верес (Ровно)
    16.09.2023 1' -46' Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    32'
    02.09.2023 1' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    79'
    20.08.2023 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:2 Оболонь (Киев)
    46'
    12.08.2023 63' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Оболонь (Киев)
    04.08.2023 1' -63' Оболонь (Киев) 2:4 Динамо (Киев)
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