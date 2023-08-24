Джордан - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Джордан
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Джордан
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Полесье
|1:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Заря
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|18.04.2024
|1' - 57'
|Заря
|1:3
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 10 тур
|23' 57'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Заря
|1:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:1
|Славия (Прага)
|24.08.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Заря (Луганск)