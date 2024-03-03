Егор Прокопенко - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Прокопенко
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Егор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Прокопенко
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|53' - 64'
|Оболонь
|1:0
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|28.04.2024
|55' - 90'
|Заря
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|22.04.2024
|67' - 90'
|Металлист 1925
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|17.04.2024
|46' - 90'
|Александрия
|2:2
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|59'
|13.04.2024
|59' - 90'
|Оболонь
|1:1
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|21
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|53' -64'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|28.04.2024
|55' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|22.04.2024
|67' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|17.04.2024
|46' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|59'
|13.04.2024
|59' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.04.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|1' -85'
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|16.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|7'
|09.03.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|90'
|03.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|26.02.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|11.12.2023
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|06.11.2023
|1' -90'
|Рух (Львов)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|87'
|29.10.2023
|62' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|20.10.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Заря (Луганск)
|25'
|08.10.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|40'
|01.10.2023
|1' -84'
|Минай (Минай)
|0:1
|Оболонь (Киев)
|22.09.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|64'
|16.09.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|02.09.2023
|64' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|20.08.2023
|46' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|04.08.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)