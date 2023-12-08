Евгений Шевченко - статистика
#95 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бровары
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Шевченко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бровары
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Динамо
|3:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 5 тур
|27.04.2024
|1' - 68'
|Рух
|3:1
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|15.04.2024
|1' - 82'
|ЛНЗ
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|20
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Верес (Ровно)
|27.04.2024
|1' -68'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|21.04.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|15.04.2024
|1' -82'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|06.04.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|07.03.2024
|1' -87'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|02.03.2024
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Верес (Ровно)
|25.02.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|08.12.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Верес (Ровно)
|01.12.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|25.11.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|4:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|14' 2'
|11.11.2023
|67' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Верес (Ровно)
|29.10.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:0
|Верес (Ровно)
|18'
|22.10.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|2:5
|Рух (Львов)
|07.10.2023
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ровно)
|77'
|30.09.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|22.09.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|26'
|17.09.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Верес (Ровно)
|01.09.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|19.08.2023
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|62'
|02.08.2023
|1' -88'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|62'