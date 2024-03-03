Тарас Мороз - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Мороз
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Мороз
|Команда
|Оболонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (28 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 64'
|Оболонь
|1:0
|ЛНЗ
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|56'
|28.04.2024
|1' - 60'
|Заря
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|22.04.2024
|1' - 90'
|Металлист 1925
|1:1
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|17.04.2024
|1' - 61'
|Александрия
|2:2
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|47'
|13.04.2024
|46' - 90'
|Оболонь
|1:1
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|1' - 59'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оболонь
|21
|0
|0
|8
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -64'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|56'
|28.04.2024
|1' -60'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|22.04.2024
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:1
|Оболонь (Киев)
|17.04.2024
|1' -61'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Оболонь (Киев)
|47'
|13.04.2024
|46' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.04.2024
|1' -59'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:3
|Шахтер (Донецк)
|16.03.2024
|1' -46'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|09.03.2024
|1' -51'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|37'
|03.03.2024
|74' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|11.12.2023
|1' -84'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|74' 84'
|02.12.2023
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|29'
|11.11.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|60'
|29.10.2023
|1' -81'
|ЛНЗ (Черкасы)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|48'
|20.10.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Заря (Луганск)
|08.10.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|1:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|74'
|01.10.2023
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Оболонь (Киев)
|22.09.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Верес (Ровно)
|02.09.2023
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|33' 90'
|20.08.2023
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|Оболонь (Киев)
|04.08.2023
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|2:4
|Динамо (Киев)
|30'