Дмитрий Шастал - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шастал
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шастал
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 46'
|Динамо
|3:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 5 тур
|27.04.2024
|68' - 90'
|Рух
|3:1
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|1' - 84'
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|55'
|15.04.2024
|1' - 72'
|ЛНЗ
|1:0
|Верес
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|06.04.2024
|58' - 90'
|Верес
|3:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|10
|0
|0
|1
|0
|Полесье
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2024
|1' -46'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Верес (Ровно)
|27.04.2024
|68' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|21.04.2024
|1' -84'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|55'
|15.04.2024
|1' -72'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:0
|Верес (Ровно)
|06.04.2024
|58' -90'
|Верес (Ровно)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.03.2024
|1' -63'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|17.03.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ровно)
|07.03.2024
|1' -90'
|Верес (Ровно)
|1:1
|Динамо (Киев)
|02.03.2024
|1' -83'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|Верес (Ровно)
|25.02.2024
|1' -60'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|08.12.2023
|71' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|85'
|01.12.2023
|1' -46'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Верес (Ровно)
|24.11.2023
|46' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|11.11.2023
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|64'
|06.11.2023
|83' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.10.2023
|77' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|22.10.2023
|67' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:3
|Полесье (Житомир)
|90'
|06.10.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|3:2
|Динамо (Киев)
|01.10.2023
|84' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Полесье (Житомир)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Минай (Минай)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Оболонь (Киев)
|18.08.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Полесье (Житомир)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Полесье (Житомир)
|28.07.2023
|73' -90'
|Верес (Ровно)
|0:2
|Полесье (Житомир)