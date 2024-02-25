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    Дмитрий Шастал - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Шастал
    Команда Верес
    Состав Основной
    Родной город Киев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 декабря 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.05.2024 1' - 46' Динамо 3:0 Верес Украина. Премьер-лига, 5 тур
    27.04.2024 68' - 90' Рух 3:1 Верес Украина. Премьер-лига, 26 тур
    21.04.2024 1' - 84' Верес 1:1 Днепр-1 Украина. Премьер-лига, 25 тур
    55'
    15.04.2024 1' - 72' ЛНЗ 1:0 Верес Украина. Премьер-лига, 24 тур
    06.04.2024 58' - 90' Верес 3:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 10 0 0 1 0
    Полесье 9 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2024 1' -46' Динамо (Киев) 3:0 Верес (Ровно)
    27.04.2024 68' -90' Рух (Львов) 3:1 Верес (Ровно)
    21.04.2024 1' -84' Верес (Ровно) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    55'
    15.04.2024 1' -72' ЛНЗ (Черкасы) 1:0 Верес (Ровно)
    06.04.2024 58' -90' Верес (Ровно) 3:0 Оболонь (Киев)
    30.03.2024 1' -63' Верес (Ровно) 0:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    17.03.2024 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Верес (Ровно)
    07.03.2024 1' -90' Верес (Ровно) 1:1 Динамо (Киев)
    02.03.2024 1' -83' Ворскла (Полтава) 2:1 Верес (Ровно)
    25.02.2024 1' -60' Верес (Ровно) 0:2 Колос (Ковалевка)
    08.12.2023 71' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Днепр-1 (Днепр)
    85'
    01.12.2023 1' -46' Полесье (Житомир) 1:1 Верес (Ровно)
    24.11.2023 46' -90' Шахтер (Донецк) 0:0 Полесье (Житомир)
    11.11.2023 46' -90' Полесье (Житомир) 2:1 Металлист 1925 (Харьков)
    64'
    06.11.2023 83' -90' Полесье (Житомир) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.10.2023 77' -90' Заря (Луганск) 0:1 Полесье (Житомир)
    22.10.2023 67' -90' Ворскла (Полтава) 0:3 Полесье (Житомир)
    90'
    06.10.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 3:2 Динамо (Киев)
    01.10.2023 84' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Полесье (Житомир)
    23.09.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:1 Минай (Минай)
    16.09.2023 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Полесье (Житомир)
    02.09.2023 Был в запасе Полесье (Житомир) 2:0 Оболонь (Киев)
    18.08.2023 Был в запасе ЛНЗ (Черкасы) 1:2 Полесье (Житомир)
    06.08.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 2:1 Полесье (Житомир)
    28.07.2023 73' -90' Верес (Ровно) 0:2 Полесье (Житомир)
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