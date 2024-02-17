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    Ибрахим Олавоин - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ибрахим
    Фамилия Олавоин
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 декабря 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.05.2024 1' - 67' Бешикташ 3:2 Ризеспор Турция. Суперлига, 35 тур
    5'
    28.04.2024 1' - 90' Ризеспор 1:2 Анкарагюджю Турция. Суперлига, 34 тур
    32'
    21.04.2024 1' - 90' Истанбул Башакшехир 2:0 Ризеспор Турция. Суперлига, 33 тур
    14.04.2024 1' - 90' Ризеспор 3:0 Антальяспор Турция. Суперлига, 32 тур
    33'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ризеспор 33 8 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2024 1' -67' Бешикташ (Стамбул) 3:2 Ризеспор (Ризе)
    5'
    28.04.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:2 Анкарагюджю (Анкара)
    32'
    21.04.2024 1' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 2:0 Ризеспор (Ризе)
    14.04.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:0 Антальяспор (Анталья)
    33'
    02.04.2024 1' -90' Истанбулспор (Стамбул) 0:4 Ризеспор (Ризе)
    4'
    17.03.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:1 Газиантеп (Газиантеп)
    84'
    08.03.2024 1' -90' Галатасарай (Стамбул) 6:2 Ризеспор (Ризе)
    61'
    02.03.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:0 Кайсериспор (Кайсери)
    23.02.2024 1' -90' Самсунспор (Самсун) 3:0 Ризеспор (Ризе)
    17.02.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:3 Фенербахче (Стамбул)
    11.02.2024 1' -90' Сивасспор (Сивас) 1:0 Ризеспор (Ризе)
    03.02.2024 1' -82' Ризеспор (Ризе) 0:0 Коньяспор (Конья)
    28.01.2024 1' -90' Карагюмрюк (Стамбул) 4:0 Ризеспор (Ризе)
    25.01.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:0 Трабзонспор (Трабзон)
    13.01.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:0 Адана Демирспор (Адана)
    09.01.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:4 Бешикташ (Стамбул)
    60'
    06.01.2024 1' -90' Ризеспор (Ризе) 2:0 Хатайспор (Антакья)
    82'
    25.12.2023 1' -90' Касымпаша (Стамбул) 2:2 Ризеспор (Ризе)
    21.12.2023 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:1 Пендикспор (Стамбул)
    77'
    02.12.2023 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:2 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    13' 90' 90'
    26.11.2023 1' -87' Антальяспор (Анталья) 0:0 Ризеспор (Ризе)
    24'
    12.11.2023 1' -89' Ризеспор (Ризе) 1:0 Истанбулспор (Стамбул)
    06.11.2023 1' -90' Газиантеп (Газиантеп) 2:0 Ризеспор (Ризе)
    28.10.2023 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:1 Галатасарай (Стамбул)
    21.10.2023 1' -90' Кайсериспор (Кайсери) 3:1 Ризеспор (Ризе)
    08.10.2023 72' -90' Ризеспор (Ризе) 1:0 Самсунспор (Самсун)
    01.10.2023 46' -90' Фенербахче (Стамбул) 5:0 Ризеспор (Ризе)
    23.09.2023 1' -46' Ризеспор (Ризе) 1:1 Сивасспор (Сивас)
    35'
    16.09.2023 1' -74' Коньяспор (Конья) 1:2 Ризеспор (Ризе)
    01.09.2023 1' -89' Ризеспор (Ризе) 1:0 Карагюмрюк (Стамбул)
    26.08.2023 1' -90' Трабзонспор (Трабзон) 2:3 Ризеспор (Ризе)
    90'
    19.08.2023 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:0 Аланьяспор (Аланья)
    69'
    13.08.2023 1' -90' Адана Демирспор (Адана) 2:1 Ризеспор (Ризе)
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