Ибрахим Олавоин - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Олавоин
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ибрахим
|Фамилия
|Олавоин
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 67'
|Бешикташ
|3:2
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 35 тур
|5'
|28.04.2024
|1' - 90'
|Ризеспор
|1:2
|Анкарагюджю
|Турция. Суперлига, 34 тур
|32'
|21.04.2024
|1' - 90'
|Истанбул Башакшехир
|2:0
|Ризеспор
|Турция. Суперлига, 33 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Ризеспор
|3:0
|Антальяспор
|Турция. Суперлига, 32 тур
|33'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ризеспор
|33
|8
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|1' -67'
|Бешикташ (Стамбул)
|3:2
|Ризеспор (Ризе)
|5'
|28.04.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:2
|Анкарагюджю (Анкара)
|32'
|21.04.2024
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|2:0
|Ризеспор (Ризе)
|14.04.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:0
|Антальяспор (Анталья)
|33'
|02.04.2024
|1' -90'
|Истанбулспор (Стамбул)
|0:4
|Ризеспор (Ризе)
|4'
|17.03.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:1
|Газиантеп (Газиантеп)
|84'
|08.03.2024
|1' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|6:2
|Ризеспор (Ризе)
|61'
|02.03.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:0
|Кайсериспор (Кайсери)
|23.02.2024
|1' -90'
|Самсунспор (Самсун)
|3:0
|Ризеспор (Ризе)
|17.02.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:3
|Фенербахче (Стамбул)
|11.02.2024
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:0
|Ризеспор (Ризе)
|03.02.2024
|1' -82'
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|28.01.2024
|1' -90'
|Карагюмрюк (Стамбул)
|4:0
|Ризеспор (Ризе)
|25.01.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.01.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Адана Демирспор (Адана)
|09.01.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:4
|Бешикташ (Стамбул)
|60'
|06.01.2024
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:0
|Хатайспор (Антакья)
|82'
|25.12.2023
|1' -90'
|Касымпаша (Стамбул)
|2:2
|Ризеспор (Ризе)
|21.12.2023
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:1
|Пендикспор (Стамбул)
|77'
|02.12.2023
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:2
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|13' 90' 90'
|26.11.2023
|1' -87'
|Антальяспор (Анталья)
|0:0
|Ризеспор (Ризе)
|24'
|12.11.2023
|1' -89'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Истанбулспор (Стамбул)
|06.11.2023
|1' -90'
|Газиантеп (Газиантеп)
|2:0
|Ризеспор (Ризе)
|28.10.2023
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:1
|Галатасарай (Стамбул)
|21.10.2023
|1' -90'
|Кайсериспор (Кайсери)
|3:1
|Ризеспор (Ризе)
|08.10.2023
|72' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Самсунспор (Самсун)
|01.10.2023
|46' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|5:0
|Ризеспор (Ризе)
|23.09.2023
|1' -46'
|Ризеспор (Ризе)
|1:1
|Сивасспор (Сивас)
|35'
|16.09.2023
|1' -74'
|Коньяспор (Конья)
|1:2
|Ризеспор (Ризе)
|01.09.2023
|1' -89'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Карагюмрюк (Стамбул)
|26.08.2023
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:3
|Ризеспор (Ризе)
|90'
|19.08.2023
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Аланьяспор (Аланья)
|69'
|13.08.2023
|1' -90'
|Адана Демирспор (Адана)
|2:1
|Ризеспор (Ризе)