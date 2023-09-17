Итан Бристоу - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Бристоу
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Имя
|Итан
|Фамилия
|Бристоу
|Команда
|Стокпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (22 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Рексхэм
|2:1
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 46 тур
|20.04.2024
|1' - 46'
|Стокпорт Каунти
|4:2
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 45 тур
|16.04.2024
|1' - 90'
|Ноттс Каунти
|2:5
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|36'
|13.04.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|2:0
|Моркамб
|Англия. Вторая лига, 44 тур
|09.04.2024
|1' - 75'
|Колчестер Юнайтед
|1:2
|Стокпорт Каунти
|Англия. Вторая лига, 36 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миннесота Юнайтед
|9
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2023
|Был в запасе
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|5:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|05.10.2023
|1' -46'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|01.10.2023
|1' -85'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.09.2023
|36' -74'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|54' 74'
|17.09.2023
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|0:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|10.09.2023
|1' -87'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.09.2023
|64' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|31.08.2023
|73' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|27.08.2023
|1' -65'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|21.08.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|0:2
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)