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    Валлисон - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Валлисон
    Фамилия Максимо
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Родной город Минас-Жерайс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейро 11 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2023 Был в запасе Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.07.2023 63' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:3 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.07.2023 46' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    16.07.2023 65' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Коритиба (Коритиба)
    08.07.2023 Был в запасе Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 0:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    22.06.2023 59' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    83'
    11.06.2023 57' -90' Баия (Салвадор) 2:2 Крузейро (Белу-Оризонти)
    64'
    04.06.2023 1' -87' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    45'
    28.05.2023 1' -72' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:1 Крузейро (Белу-Оризонти)
    23.05.2023 62' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:1 Куяба (Куяба)
    15.05.2023 78' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:4 Крузейро (Белу-Оризонти)
    11.05.2023 69' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    23.04.2023 82' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
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