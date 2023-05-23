Валлисон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Валлисон
|Фамилия
|Максимо
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минас-Жерайс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Валлисон
|Фамилия
|Максимо
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минас-Жерайс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейро
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.07.2023
|63' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:3
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.07.2023
|46' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|16.07.2023
|65' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Коритиба (Коритиба)
|08.07.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|22.06.2023
|59' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|83'
|11.06.2023
|57' -90'
|Баия (Салвадор)
|2:2
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|64'
|04.06.2023
|1' -87'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|28.05.2023
|1' -72'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|23.05.2023
|62' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|15.05.2023
|78' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:4
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|11.05.2023
|69' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|23.04.2023
|82' -90'
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)