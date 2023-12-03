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    Brahim Ghalidi - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Brahim Ghalidi
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.05.2024 70' - 90' Оуд-Хеверли 3:1 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 7 тур
    27.04.2024 Был в запасе Стандард 1:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 6 тур
    23.04.2024 Был в запасе Стандард 0:0 Мехелен Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
    20.04.2024 Был в запасе Вестерло 3:3 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
    12.04.2024 Был в запасе Сент-Труйден 3:3 Стандард Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2024 70' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:1 Стандард (Льеж)
    27.04.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.04.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:0 Мехелен (Мехелен)
    20.04.2024 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 3:3 Стандард (Льеж)
    12.04.2024 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 3:3 Стандард (Льеж)
    31.01.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    26.01.2024 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    20.01.2024 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    03.12.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:0 Стандард (Льеж)
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