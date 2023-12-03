Brahim Ghalidi - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Brahim Ghalidi
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Brahim Ghalidi
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|70' - 90'
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 7 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Стандард
|1:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 6 тур
|23.04.2024
|Был в запасе
|Стандард
|0:0
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 5 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло
|3:3
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 4 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|3:3
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|70' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.04.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:3
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Стандард (Льеж)