Bivesh Gurung - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Bivesh Gurung
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Bivesh Gurung
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ипсвич Таун
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэйдстоун Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|02.12.2023
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|2:1
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)