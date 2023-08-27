Тобиас Свендсен - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Свендсен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Свендсен
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1999 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|16
|0
|0
|2
|0
|Одд
|10
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -57'
|Одд (Шиен)
|4:0
|Олесунн (Олесунн)
|26.11.2023
|1' -64'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|4:4
|Одд (Шиен)
|25'
|12.11.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|77'
|05.11.2023
|1' -82'
|Бранн (Берген)
|2:1
|Одд (Шиен)
|53'
|29.10.2023
|1' -77'
|Одд (Шиен)
|2:0
|ХамКам (Хамар)
|07.10.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|34'
|24.09.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|16.09.2023
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Одд (Шиен)
|38' 83'
|03.09.2023
|1' -70'
|Одд (Шиен)
|3:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|27.08.2023
|74' -90'
|Волеренга (Осло)
|2:2
|Одд (Шиен)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|13.08.2023
|78' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Викинг (Ставангер)
|06.08.2023
|1' -75'
|Тромсе (Тромсе)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|25'
|30.07.2023
|1' -56'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|ХамКам (Хамар)
|23.07.2023
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|19.07.2023
|68' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.07.2023
|76' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|4:2
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|09.07.2023
|71' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|90'
|02.07.2023
|61' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|0:1
|Тромсе (Тромсе)
|04.06.2023
|67' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Стабек (Берум)
|29.05.2023
|89' -90'
|ХамКам (Хамар)
|0:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|16.05.2023
|80' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|12.05.2023
|1' -63'
|Одд (Шиен)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|07.05.2023
|76' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|01.05.2023
|68' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:4
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|23.04.2023
|81' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|19.04.2023
|66' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|4:3
|Стремсгодсет (Драммен)
|15.04.2023
|84' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)