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    Тобиас Свендсен - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Свендсен
    Команда Одд
    Состав Основной
    Родной город Мольде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 августа 1999 (24 года)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиллестрем 16 0 0 2 0
    Одд 10 1 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -57' Одд (Шиен) 4:0 Олесунн (Олесунн)
    26.11.2023 1' -64' Лиллестрем (Лиллестрем) 4:4 Одд (Шиен)
    25'
    12.11.2023 1' -90' Одд (Шиен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    77'
    05.11.2023 1' -82' Бранн (Берген) 2:1 Одд (Шиен)
    53'
    29.10.2023 1' -77' Одд (Шиен) 2:0 ХамКам (Хамар)
    07.10.2023 1' -90' Одд (Шиен) 1:1 Викинг (Ставангер)
    34'
    24.09.2023 1' -90' Одд (Шиен) 1:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    16.09.2023 1' -90' Мольде (Мольде) 4:1 Одд (Шиен)
    38' 83'
    03.09.2023 1' -70' Одд (Шиен) 3:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    27.08.2023 74' -90' Волеренга (Осло) 2:2 Одд (Шиен)
    20.08.2023 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    13.08.2023 78' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:3 Викинг (Ставангер)
    06.08.2023 1' -75' Тромсе (Тромсе) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    25'
    30.07.2023 1' -56' Лиллестрем (Лиллестрем) 3:1 ХамКам (Хамар)
    23.07.2023 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 1:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    19.07.2023 68' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 5:1 Олесунн (Олесунн)
    16.07.2023 76' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 4:2 Сандефьорд (Сандефьорд)
    09.07.2023 71' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    90'
    02.07.2023 61' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 0:1 Тромсе (Тромсе)
    04.06.2023 67' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 3:1 Стабек (Берум)
    29.05.2023 89' -90' ХамКам (Хамар) 0:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    16.05.2023 80' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    12.05.2023 1' -63' Одд (Шиен) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    07.05.2023 76' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    01.05.2023 68' -90' Волеренга (Осло) 3:4 Лиллестрем (Лиллестрем)
    23.04.2023 81' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:1 Мольде (Мольде)
    19.04.2023 66' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 4:3 Стремсгодсет (Драммен)
    15.04.2023 84' -90' Викинг (Ставангер) 2:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
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