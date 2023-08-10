Ульрик Матисен - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Ульрик
|Фамилия
|Матисен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Ульрик
|Фамилия
|Матисен
|Команда
|Бранн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бранн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|46' -126'
|Бранн (Берген)
|3:4
(5:6)п
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|24.08.2023
|73' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Бранн (Берген)
|17.08.2023
|68' -90'
|Бранн (Берген)
|3:1
|Арука (Арука)
|10.08.2023
|77' -90'
|Арука (Арука)
|2:1
|Бранн (Берген)