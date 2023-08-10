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    Ульрик Матисен - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Ульрик
    Фамилия Матисен
    Команда Бранн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1999 (25 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бранн 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 46' -126' Бранн (Берген) 3:4
    (5:6)п    		 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    24.08.2023 73' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Бранн (Берген)
    17.08.2023 68' -90' Бранн (Берген) 3:1 Арука (Арука)
    10.08.2023 77' -90' Арука (Арука) 2:1 Бранн (Берген)
    Россия
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