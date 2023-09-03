Эйрик Вихне - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Вихне
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Вихне
|Команда
|Сарпсборг 08
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сарпсборг 08
|27
|2
|6
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -46'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|26.11.2023
|1' -57'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:3
|Мольде (Мольде)
|12.11.2023
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|15'
|05.11.2023
|1' -81'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|30'
|29.10.2023
|1' -76'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:2
|Стабек (Берум)
|22.10.2023
|1' -46'
|Олесунн (Олесунн)
|3:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|08.10.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|5:2
|Русенборг (Тронхейм)
|80'
|24.09.2023
|1' -89'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|17.09.2023
|1' -87'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|40'
|03.09.2023
|1' -79'
|Бранн (Берген)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|26.08.2023
|1' -75'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:0
|Тромсе (Тромсе)
|10'
|19.08.2023
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|0:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|38'
|12.08.2023
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Стремсгодсет (Драммен)
|06.08.2023
|1' -53'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|5:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|30.07.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|22.07.2023
|58' -90'
|Мольде (Мольде)
|5:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|85'
|16.07.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:3
|ХамКам (Хамар)
|09.07.2023
|1' -76'
|Стремсгодсет (Драммен)
|5:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|02.07.2023
|1' -84'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|6:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|79'
|25.06.2023
|1' -81'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|24' 6'
|11.06.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:3
|Викинг (Ставангер)
|04.06.2023
|1' -85'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|29.05.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|3:1
|Олесунн (Олесунн)
|16.05.2023
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|13.05.2023
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:1
|Бранн (Берген)
|07.05.2023
|1' -89'
|Стабек (Берум)
|1:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|30.04.2023
|1' -72'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|0:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|23.04.2023
|1' -66'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:0
|Одд (Шиен)
|16.04.2023
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|0:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|10.04.2023
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:2
|Буде-Глимт (Буде)