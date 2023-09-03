Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Эйрик Вихне - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Эйрик
    Фамилия Вихне
    Команда Сарпсборг 08
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1997 (26 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сарпсборг 08 27 2 6 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -46' Буде-Глимт (Буде) 2:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    26.11.2023 1' -57' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:3 Мольде (Мольде)
    12.11.2023 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    15'
    05.11.2023 1' -81' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 3:2 Волеренга (Осло)
    30'
    29.10.2023 1' -76' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 2:2 Стабек (Берум)
    22.10.2023 1' -46' Олесунн (Олесунн) 3:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    08.10.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 5:2 Русенборг (Тронхейм)
    80'
    24.09.2023 1' -89' ХамКам (Хамар) 1:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    17.09.2023 1' -87' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 3:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    40'
    03.09.2023 1' -79' Бранн (Берген) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    26.08.2023 1' -75' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:0 Тромсе (Тромсе)
    10'
    19.08.2023 1' -90' Одд (Шиен) 0:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    38'
    12.08.2023 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Стремсгодсет (Драммен)
    06.08.2023 1' -53' Сандефьорд (Сандефьорд) 5:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    30.07.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 2:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    22.07.2023 58' -90' Мольде (Мольде) 5:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    85'
    16.07.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 2:3 ХамКам (Хамар)
    09.07.2023 1' -76' Стремсгодсет (Драммен) 5:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    02.07.2023 1' -84' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 6:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    79'
    25.06.2023 1' -81' Русенборг (Тронхейм) 0:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    24' 6'
    11.06.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:3 Викинг (Ставангер)
    04.06.2023 1' -85' Тромсе (Тромсе) 2:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    29.05.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 3:1 Олесунн (Олесунн)
    16.05.2023 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    13.05.2023 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 2:1 Бранн (Берген)
    07.05.2023 1' -89' Стабек (Берум) 1:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    30.04.2023 1' -72' Хаугесунд (Хаугесунд) 0:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    23.04.2023 1' -66' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:0 Одд (Шиен)
    16.04.2023 Был в запасе Волеренга (Осло) 0:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    10.04.2023 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:2 Буде-Глимт (Буде)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+