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    Яннес Викхофф - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Яннес
    Фамилия Викхофф
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 2000 (23 года)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Хераклес 3:2 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    87'
    03.02.2024 1' - 90' НЕК 3:1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    27.01.2024 1' - 90' Хераклес 2:4 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    12'
    20.01.2024 1' - 80' Хераклес 1:1 Волендам Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хераклес 12 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    87'
    03.02.2024 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    27.01.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:4 Аякс (Амстердам)
    12'
    20.01.2024 1' -80' Хераклес (Альмело) 1:1 Волендам (Волендам)
    12.01.2024 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    17.12.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    10.12.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:0 Хераклес (Альмело)
    02.12.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 0:1 Спарта (Роттердам)
    26.11.2023 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 0:5 Хераклес (Альмело)
    88'
    10.11.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 4:1 Хераклес (Альмело)
    75'
    04.11.2023 46' -90' Хераклес (Альмело) 0:6 ПСВ (Эйндховен)
    28.10.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:0 Хераклес (Альмело)
    22.10.2023 1' -80' Хераклес (Альмело) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    07.10.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    01.10.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    28.09.2023 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Хераклес (Альмело)
    23.09.2023 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:2 Хераклес (Альмело)
    16.09.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 1:3 Утрехт (Утрехт)
    02.09.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    12.08.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:1 Хераклес (Альмело)
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