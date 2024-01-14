Дерой Дуарте - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дерой
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Дерой
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Фортуна
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кабо-Верде
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|Был в запасе
|Кабо-Верде
|0:0
(1:2)п
|ЮАР
|29.01.2024
|1' -71'
|Кабо-Верде
|1:0
|Мавритания
|22.01.2024
|Был в запасе
|Кабо-Верде
|2:2
|Египет
|19.01.2024
|1' -80'
|Кабо-Верде
|3:0
|Мозамбик
|69'
|14.01.2024
|1' -68'
|Гана
|1:2
|Кабо-Верде
|64'