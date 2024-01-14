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    Дерой Дуарте - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Дерой
    Фамилия Дуарте
    Команда Фортуна
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июля 1999 (24 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Утрехт 4:0 Фортуна Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кабо-Верде 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2024 Был в запасе Кабо-Верде 0:0
    (1:2)п    		 ЮАР
    29.01.2024 1' -71' Кабо-Верде 1:0 Мавритания
    22.01.2024 Был в запасе Кабо-Верде 2:2 Египет
    19.01.2024 1' -80' Кабо-Верде 3:0 Мозамбик
    69'
    14.01.2024 1' -68' Гана 1:2 Кабо-Верде
    64'
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