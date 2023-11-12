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    Дави ван ден Берг - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Дави
    Фамилия ван ден Берг
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 2000 (24 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Гоу Эхед Иглс 1:1 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    04.02.2024 1' - 90' Спарта 0:2 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    70' 26'
    26.01.2024 1' - 90' Зволле 1:0 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    20.01.2024 1' - 90' АЗ Алкмаар 2:2 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 20 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Зволле (Зволле)
    04.02.2024 1' -90' Спарта (Роттердам) 0:2 Зволле (Зволле)
    70' 26'
    26.01.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    20.01.2024 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:2 Зволле (Зволле)
    13.01.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 2:2 Херенвен (Херенвен)
    17.12.2023 1' -81' Аякс (Амстердам) 2:2 Зволле (Зволле)
    09.12.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    90'
    02.12.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 0:5 Зволле (Зволле)
    25.11.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 1:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    29'
    12.11.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Зволле (Зволле)
    05.11.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Фортуна (Ситтард)
    42'
    22.10.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:4 Зволле (Зволле)
    47'
    08.10.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    45'
    01.10.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    24.09.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    26'
    17.09.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.09.2023 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:2 Зволле (Зволле)
    4'
    27.08.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Утрехт (Утрехт)
    76'
    20.08.2023 1' -68' Твенте (Энсхеде) 3:1 Зволле (Зволле)
    12.08.2023 1' -74' Зволле (Зволле) 1:2 Спарта (Роттердам)
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