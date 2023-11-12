Дави ван ден Берг - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Дави
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Дави
|Фамилия
|ван ден Берг
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Спарта
|0:2
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|70' 26'
|26.01.2024
|1' - 90'
|Зволле
|1:0
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|АЗ Алкмаар
|2:2
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|20
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|04.02.2024
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|70' 26'
|26.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|20.01.2024
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|13.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:2
|Херенвен (Херенвен)
|17.12.2023
|1' -81'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|09.12.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|90'
|02.12.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|0:5
|Зволле (Зволле)
|25.11.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|29'
|12.11.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|05.11.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Фортуна (Ситтард)
|42'
|22.10.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:4
|Зволле (Зволле)
|47'
|08.10.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|45'
|01.10.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|24.09.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|26'
|17.09.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|1' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:2
|Зволле (Зволле)
|4'
|27.08.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|76'
|20.08.2023
|1' -68'
|Твенте (Энсхеде)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|12.08.2023
|1' -74'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Спарта (Роттердам)