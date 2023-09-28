Навайо Бакборд - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Навайо
|Фамилия
|Бакборд
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Навайо
|Фамилия
|Бакборд
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 46'
|Хераклес
|3:2
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|27.01.2024
|90' - 90'
|Хераклес
|2:4
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|20.01.2024
|1' - 90'
|Хераклес
|1:1
|Волендам
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|13
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|27.01.2024
|90' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|20.01.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|12.01.2024
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Хераклес (Альмело)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|04.11.2023
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|0:6
|ПСВ (Эйндховен)
|26'
|28.10.2023
|1' -60'
|Херенвен (Херенвен)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|15'
|07.10.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|01.10.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|28.09.2023
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Хераклес (Альмело)
|53' 82'
|23.09.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:2
|Хераклес (Альмело)
|16.09.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Утрехт (Утрехт)
|90'
|02.09.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|18.08.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|12.08.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|Хераклес (Альмело)