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    Навайо Бакборд - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Навайо
    Фамилия Бакборд
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1999 (25 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 46' Хераклес 3:2 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    27.01.2024 90' - 90' Хераклес 2:4 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    20.01.2024 1' - 90' Хераклес 1:1 Волендам Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хераклес 13 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -46' Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    27.01.2024 90' -90' Хераклес (Альмело) 2:4 Аякс (Амстердам)
    20.01.2024 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:1 Волендам (Волендам)
    12.01.2024 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    17.12.2023 Был в запасе Хераклес (Альмело) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    04.11.2023 1' -46' Хераклес (Альмело) 0:6 ПСВ (Эйндховен)
    26'
    28.10.2023 1' -60' Херенвен (Херенвен) 3:0 Хераклес (Альмело)
    15'
    07.10.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    01.10.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    28.09.2023 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Хераклес (Альмело)
    53' 82'
    23.09.2023 1' -90' Волендам (Волендам) 2:2 Хераклес (Альмело)
    16.09.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 1:3 Утрехт (Утрехт)
    90'
    02.09.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    18.08.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 НЕК (Неймеген)
    12.08.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:1 Хераклес (Альмело)
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