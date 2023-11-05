Анселмо Гарсия МакНалти - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Анселмо
|Фамилия
|Гарсия МакНалти
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Анселмо
|Фамилия
|Гарсия МакНалти
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|04.02.2024
|1' - 90'
|Спарта
|0:2
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|26.01.2024
|1' - 90'
|Зволле
|1:0
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|71'
|20.01.2024
|1' - 90'
|АЗ Алкмаар
|2:2
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|17
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|04.02.2024
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|26.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|71'
|20.01.2024
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|17.12.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Зволле (Зволле)
|54'
|09.12.2023
|1' -46'
|Зволле (Зволле)
|1:3
|НЕК (Неймеген)
|02.12.2023
|1' -85'
|Волендам (Волендам)
|0:5
|Зволле (Зволле)
|67'
|25.11.2023
|1' -80'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|12.11.2023
|1' -63'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|40'
|05.11.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Фортуна (Ситтард)
|46'
|22.10.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:4
|Зволле (Зволле)
|08.10.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|01.10.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|24.09.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.09.2023
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|1' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|1:2
|Зволле (Зволле)
|23'
|27.08.2023
|79' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Утрехт (Утрехт)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:1
|Зволле (Зволле)
|12.08.2023
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Спарта (Роттердам)