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    Анселмо Гарсия МакНалти - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Анселмо
    Фамилия Гарсия МакНалти
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 2003 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Гоу Эхед Иглс 1:1 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    04.02.2024 1' - 90' Спарта 0:2 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    26.01.2024 1' - 90' Зволле 1:0 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    71'
    20.01.2024 1' - 90' АЗ Алкмаар 2:2 Зволле Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зволле 17 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Зволле (Зволле)
    04.02.2024 1' -90' Спарта (Роттердам) 0:2 Зволле (Зволле)
    26.01.2024 1' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Витесс (Арнем)
    71'
    20.01.2024 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:2 Зволле (Зволле)
    17.12.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Зволле (Зволле)
    54'
    09.12.2023 1' -46' Зволле (Зволле) 1:3 НЕК (Неймеген)
    02.12.2023 1' -85' Волендам (Волендам) 0:5 Зволле (Зволле)
    67'
    25.11.2023 1' -80' Зволле (Зволле) 1:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    12.11.2023 1' -63' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Зволле (Зволле)
    40'
    05.11.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 2:0 Фортуна (Ситтард)
    46'
    22.10.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:4 Зволле (Зволле)
    08.10.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    01.10.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    24.09.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 0:3 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.09.2023 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.09.2023 1' -90' Алмере Сити (Алмере) 1:2 Зволле (Зволле)
    23'
    27.08.2023 79' -90' Зволле (Зволле) 1:0 Утрехт (Утрехт)
    20.08.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:1 Зволле (Зволле)
    12.08.2023 Был в запасе Зволле (Зволле) 1:2 Спарта (Роттердам)
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