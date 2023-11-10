Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Марио Энгельс - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Марио
    Фамилия Энгельс
    Команда Хераклес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 октября 1993 (30 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 69' - 90' Хераклес 3:2 Витесс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    03.02.2024 57' - 90' НЕК 3:1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    27.01.2024 56' - 90' Хераклес 2:4 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    60'
    20.01.2024 46' - 90' Хераклес 1:1 Волендам Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хераклес 21 5 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 69' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Витесс (Арнем)
    03.02.2024 57' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    27.01.2024 56' -90' Хераклес (Альмело) 2:4 Аякс (Амстердам)
    60'
    20.01.2024 46' -90' Хераклес (Альмело) 1:1 Волендам (Волендам)
    12.01.2024 1' -74' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Хераклес (Альмело)
    59'
    17.12.2023 1' -72' Хераклес (Альмело) 0:4 Фейеноорд (Роттердам)
    41'
    10.12.2023 1' -79' Витесс (Арнем) 2:0 Хераклес (Альмело)
    02.12.2023 1' -71' Хераклес (Альмело) 0:1 Спарта (Роттердам)
    26.11.2023 1' -69' Алмере Сити (Алмере) 0:5 Хераклес (Альмело)
    10.11.2023 1' -90' Фортуна (Ситтард) 4:1 Хераклес (Альмело)
    89' 27'
    04.11.2023 1' -23' Хераклес (Альмело) 0:6 ПСВ (Эйндховен)
    28.10.2023 1' -90' Херенвен (Херенвен) 3:0 Хераклес (Альмело)
    22.10.2023 46' -90' Хераклес (Альмело) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    69'
    07.10.2023 63' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    01.10.2023 61' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 Зволле (Зволле)
    82'
    28.09.2023 1' -65' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Хераклес (Альмело)
    23.09.2023 72' -90' Волендам (Волендам) 2:2 Хераклес (Альмело)
    16.09.2023 1' -46' Хераклес (Альмело) 1:3 Утрехт (Утрехт)
    02.09.2023 1' -78' Хераклес (Альмело) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    18.08.2023 1' -90' Хераклес (Альмело) 2:1 НЕК (Неймеген)
    74' 90'
    12.08.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:1 Хераклес (Альмело)
    45' 58'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+