Марио Энгельс - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Энгельс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Энгельс
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1993 (30 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|69' - 90'
|Хераклес
|3:2
|Витесс
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|03.02.2024
|57' - 90'
|НЕК
|3:1
|Хераклес
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|27.01.2024
|56' - 90'
|Хераклес
|2:4
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|60'
|20.01.2024
|46' - 90'
|Хераклес
|1:1
|Волендам
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хераклес
|21
|5
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|69' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|03.02.2024
|57' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|27.01.2024
|56' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|60'
|20.01.2024
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|12.01.2024
|1' -74'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Хераклес (Альмело)
|59'
|17.12.2023
|1' -72'
|Хераклес (Альмело)
|0:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|41'
|10.12.2023
|1' -79'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|02.12.2023
|1' -71'
|Хераклес (Альмело)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|26.11.2023
|1' -69'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:5
|Хераклес (Альмело)
|10.11.2023
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|4:1
|Хераклес (Альмело)
|89' 27'
|04.11.2023
|1' -23'
|Хераклес (Альмело)
|0:6
|ПСВ (Эйндховен)
|28.10.2023
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:0
|Хераклес (Альмело)
|22.10.2023
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|69'
|07.10.2023
|63' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|01.10.2023
|61' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|Зволле (Зволле)
|82'
|28.09.2023
|1' -65'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Хераклес (Альмело)
|23.09.2023
|72' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:2
|Хераклес (Альмело)
|16.09.2023
|1' -46'
|Хераклес (Альмело)
|1:3
|Утрехт (Утрехт)
|02.09.2023
|1' -78'
|Хераклес (Альмело)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|18.08.2023
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:1
|НЕК (Неймеген)
|74' 90'
|12.08.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:1
|Хераклес (Альмело)
|45' 58'