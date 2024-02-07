Талаль Хаджи - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Талаль
|Фамилия
|Хаджи
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 2007 (16 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Талаль
|Фамилия
|Хаджи
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 сентября 2007 (16 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|Был в запасе
|Аль-Таи
|0:3
|Аль-Иттихад
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур