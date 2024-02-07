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    Талаль Хаджи - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Талаль
    Фамилия Хаджи
    Команда Аль-Иттихад
    Состав Основной
    Родной город Джидда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 сентября 2007 (16 лет)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 Был в запасе Аль-Таи 0:3 Аль-Иттихад Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
    Россия
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