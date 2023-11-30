Томмазо Дель Лунго - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Дель Лунго
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Дель Лунго
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|0:4
|Аталанта (Бергамо)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)