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    Томмазо Дель Лунго - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Дель Лунго
    Команда Аталанта
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 1' -90' Ракув (Ченстохова) 0:4 Аталанта (Бергамо)
    30.11.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    Россия
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