Райан Хамед - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Хамед
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Хамед
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|22.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|14.12.2023
|1' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Абха (Абха)
|0:6
|Аль-Ахли (Джидда)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|0:0
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|2:2
|Аль-Ахли (Джидда)
|05.11.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:0
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|3:1
|Аль-Вахда (Мекка)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|0:1
|Аль-Ахли (Джидда)