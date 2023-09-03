Вилли Кумадо - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Кумадо
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 2002 (21 год)
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Кумадо
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|15
|0
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|26.11.2023
|1' -87'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Брондбю (Бреннбю)
|12.11.2023
|1' -90'
|Вайле (Вайле)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.11.2023
|1' -67'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|27.10.2023
|1' -62'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.10.2023
|1' -83'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|02.10.2023
|1' -87'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|22.09.2023
|1' -87'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|58'
|17.09.2023
|1' -78'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|1' -46'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|31' 37'
|27.08.2023
|1' -79'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|50'
|20.08.2023
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Рандерс (Рандерс)
|13.08.2023
|62' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.08.2023
|80' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|4:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|82'
|28.07.2023
|1' -61'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)