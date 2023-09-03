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    Вилли Кумадо - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Вилли
    Фамилия Кумадо
    Команда Люнгбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 2002 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 15 0 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    26.11.2023 1' -87' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Брондбю (Бреннбю)
    12.11.2023 1' -90' Вайле (Вайле) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.11.2023 1' -67' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    27.10.2023 1' -62' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    22.10.2023 1' -83' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Орхус (Орхус)
    02.10.2023 1' -87' Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    22.09.2023 1' -87' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Вайле (Вайле)
    58'
    17.09.2023 1' -78' Видовре (Видовре) 0:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    03.09.2023 1' -46' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    31' 37'
    27.08.2023 1' -79' Орхус (Орхус) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    50'
    20.08.2023 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Рандерс (Рандерс)
    13.08.2023 62' -90' Брондбю (Бреннбю) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    06.08.2023 80' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 4:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    82'
    28.07.2023 1' -61' Виборг (Виборг) 2:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
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