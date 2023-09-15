Исак Йенсен - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оденсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Исак
|Фамилия
|Йенсен
|Команда
|Виборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оденсе
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виборг
|10
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2023
|1' -58'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|5:1
|Виборг (Виборг)
|25.11.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|51' 90'
|12.11.2023
|1' -62'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Виборг (Виборг)
|05.11.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|29.10.2023
|66' -90'
|Вайле (Вайле)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|22.10.2023
|1' -86'
|Виборг (Виборг)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)
|08.10.2023
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Виборг (Виборг)
|01.10.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|35'
|24.09.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Виборг (Виборг)
|15.09.2023
|72' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|03.09.2023
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:0
|Виборг (Виборг)