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    Тобиас Томсен - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тобиас
    Фамилия Томсен
    Команда Видовре
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1992 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Видовре 15 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -67' Брондбю (Бреннбю) 4:0 Видовре (Видовре)
    24.11.2023 1' -90' Видовре (Видовре) 1:1 Вайле (Вайле)
    35'
    12.11.2023 1' -86' Оденсе (Оденсе) 0:2 Видовре (Видовре)
    57' 62'
    05.11.2023 65' -90' Видовре (Видовре) 1:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    67'
    28.10.2023 1' -64' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Видовре (Видовре)
    20.10.2023 1' -79' Видовре (Видовре) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    32'
    08.10.2023 1' -67' Вайле (Вайле) 3:1 Видовре (Видовре)
    01.10.2023 46' -90' Видовре (Видовре) 0:3 Брондбю (Бреннбю)
    25.09.2023 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 0:0 Видовре (Видовре)
    17.09.2023 75' -90' Видовре (Видовре) 0:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    03.09.2023 1' -75' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Видовре (Видовре)
    27.08.2023 1' -46' Видовре (Видовре) 1:5 Оденсе (Оденсе)
    18.08.2023 1' -71' Видовре (Видовре) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    14.08.2023 1' -64' Виборг (Виборг) 0:0 Видовре (Видовре)
    60'
    06.08.2023 20' -81' Видовре (Видовре) 0:2 Орхус (Орхус)
    30.07.2023 52' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Видовре (Видовре)
    Россия
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