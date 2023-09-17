Тобиас Томсен - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|15
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -67'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|24.11.2023
|1' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:1
|Вайле (Вайле)
|35'
|12.11.2023
|1' -86'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Видовре (Видовре)
|57' 62'
|05.11.2023
|65' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|67'
|28.10.2023
|1' -64'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|20.10.2023
|1' -79'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|32'
|08.10.2023
|1' -67'
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|01.10.2023
|46' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:3
|Брондбю (Бреннбю)
|25.09.2023
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|17.09.2023
|75' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|1' -75'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|27.08.2023
|1' -46'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)
|18.08.2023
|1' -71'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|14.08.2023
|1' -64'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Видовре (Видовре)
|60'
|06.08.2023
|20' -81'
|Видовре (Видовре)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|30.07.2023
|52' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)