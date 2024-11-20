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€ 250 тыс

Оливье Кенфак - новости

Енисей
4 апреля 2005 (20), Дуала
#49 | Нападающий
179 см
Камерун
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Новости
Камерунец из «Тюмени» сбежал из отеля команды, чтобы провести ночь с девушкой
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