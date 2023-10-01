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    Фредерик Анану - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Фредерик
    Фамилия Анану
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 1' - 90' Серкль Брюгге 4:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    01.02.2024 1' - 90' Сент-Труйден 4:1 Гент Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    28.01.2024 1' - 89' Сент-Труйден 1:1 Генк Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    21.01.2024 62' - 90' Юнион СЖ 2:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 12 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    01.02.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    28.01.2024 1' -89' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    21.01.2024 62' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    83'
    27.12.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    10.11.2023 1' -46' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.11.2023 77' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    22.10.2023 77' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    08.10.2023 78' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.10.2023 80' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.09.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.09.2023 85' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    90'
    06.08.2023 1' -46' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Стандард (Льеж)
    87'
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