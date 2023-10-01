Фредерик Анану - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Анану
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Анану
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|4:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|01.02.2024
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|4:1
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|28.01.2024
|1' - 89'
|Сент-Труйден
|1:1
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|21.01.2024
|62' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|12
|0
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|01.02.2024
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|4:1
|Гент (Гент)
|28.01.2024
|1' -89'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Генк (Генк)
|21.01.2024
|62' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|83'
|27.12.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|10.11.2023
|1' -46'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.11.2023
|77' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.10.2023
|77' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|08.10.2023
|78' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|01.10.2023
|80' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|03.09.2023
|85' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|90'
|06.08.2023
|1' -46'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Стандард (Льеж)
|87'