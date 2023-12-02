Фелипе Абнер - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Абнер
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Абнер
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондрина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек
|0:4
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|3:2
|Моленбек
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Мехелен
|3:0
|Моленбек
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Моленбек
|0:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:4
|Антверпен (Антверпен)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|21.01.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|26.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|22.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:6
|Брюгге (Брюгге)
|16.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|84'
|09.12.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|02.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.11.2023
|1' -46'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|1'
|11.11.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|04.11.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|83' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|28.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|23.09.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|16.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|45'
|02.09.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)
|20.08.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|90'
|05.08.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)