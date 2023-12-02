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    Фелипе Абнер - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Абнер
    Команда Моленбек
    Состав Основной
    Родной город Лондрина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Моленбек 0:4 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    03.02.2024 Был в запасе Моленбек 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    31.01.2024 Был в запасе Юнион СЖ 3:2 Моленбек Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    28.01.2024 Был в запасе Мехелен 3:0 Моленбек Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    21.01.2024 1' - 90' Моленбек 0:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Моленбек 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 0:4 Антверпен (Антверпен)
    03.02.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 2:2 Стандард (Льеж)
    31.01.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    28.01.2024 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    21.01.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    26.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    22.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:6 Брюгге (Брюгге)
    16.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    84'
    09.12.2023 1' -90' Гент (Гент) 4:0 Моленбек (Моленбек)
    02.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    26.11.2023 1' -46' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    1'
    11.11.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Моленбек (Моленбек)
    04.11.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Кортрейк (Кортрейк)
    21.10.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    06.10.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    01.10.2023 83' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Гент (Гент)
    28.09.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    23.09.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Моленбек (Моленбек)
    16.09.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    45'
    02.09.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Моленбек (Моленбек)
    20.08.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 7:1 Моленбек (Моленбек)
    90'
    05.08.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Моленбек (Моленбек)
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