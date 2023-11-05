Алекс Пенни - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Пенни
|Команда
|Киддерминстер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Пенни
|Команда
|Киддерминстер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Киддерминстер
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|1' -90'
|Киддерминстер (Киддерминстер)
|0:2
|Флитвуд (Флитвуд)
|78'